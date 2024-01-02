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11:00, 2 января 2024 года

Орловский хоккеист вошел в "Клуб Макарова" Ночной хоккейной лиги

Капитан команды "Метеор" Сергей Болотский попал в число российских хоккеистов-любителей, забросивших в турнире 150 шайб и более.

Фото: Анастасия Дорохова

Орловский хоккеист Сергей Болотский вошел в "Клуб Макарова" Ночной хоккейной лиги. Сделал он это в минувшем турнире в матче дивизиона "Любитель 50+" против команды "Тайфун". Итог встречи - победа "Метеора" со счетом 6:1.

Напомним, Сергей Болотский – второй "макаровец" в регионе. Первым отметки в 150 шайб достиг Евгений Никитин, выступавший за "Легион" в дивизионе "18+ Лига Мечты".

Для справки: Клуб "Макарова" был учрежден в 2015 году для участников Ночной хоккейной лиги. Он назван в честь двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира Сергея Макарова, который за свою карьеру в официальных матчах забросил 714 шайб.


Анастасия Дорохова
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