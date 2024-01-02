Опубликован трогательный снимок орловского бойца, которого согревает окопная свеча
Фотографию в соцсетях разместил Сергей Лежнев.
Фото: Сергей Лежнев
Советник губернатора Сергей Лежнев в своем тг-канале разместил предновогоднее фото бойца, которого греет окопная свеча. Ее изготовили и отправили на фронт орловские волонтеры.
Лежнев отметил, что фотография показывает неразрывную связь фронта и тыла, реальное воплощение солидарности и взаимопомощи. Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в общее дело Победы.
- Сегодня у нас всех только одно желание: чтобы наши парни с победой вернулись домой, живыми и здоровыми. Будем ждать наших ребят, помогать всем, чем нужно. Мы своих - не бросаем! - подчеркнул советник Андрея Клычкова.