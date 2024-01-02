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10:00, 2 января 2024 года Опубликован трогательный снимок орловского бойца, которого согревает окопная свеча Фотографию в соцсетях разместил Сергей Лежнев.



Фото: Сергей Лежнев

Советник губернатора Сергей Лежнев в своем тг-канале разместил предновогоднее фото бойца, которого греет окопная свеча. Ее изготовили и отправили на фронт орловские волонтеры.



Лежнев отметил, что фотография показывает неразрывную связь фронта и тыла, реальное воплощение солидарности и взаимопомощи. Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в общее дело Победы.



- Сегодня у нас всех только одно желание: чтобы наши парни с победой вернулись домой, живыми и здоровыми. Будем ждать наших ребят, помогать всем, чем нужно. Мы своих - не бросаем! - подчеркнул советник Андрея Клычкова.





Сергей Мерцалов



