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9:00, 2 января 2024 года В Орле под Александровским мостом обнаружили труп женщины Сообщение об ужасной находке поступило днем 31 декабря.



Фото: ГУ МЧС по Орловской области

31 декабря в реке Орлике под Александровским мостом было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Сообщение об ужасной находке в полутора метрах от берега поступило в 13:12. Тело из реки вызволили спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



Личность женщины и обстоятельства гибели устанавливают сотрудники полиции. А спасатели, в свою очередь, просят орловцев быть осторожными в эти праздничные дни.





Сергей Мерцалов



