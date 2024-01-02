В Орле под Александровским мостом обнаружили труп женщины
Сообщение об ужасной находке поступило днем 31 декабря.
Фото: ГУ МЧС по Орловской области
31 декабря в реке Орлике под Александровским мостом было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Сообщение об ужасной находке в полутора метрах от берега поступило в 13:12. Тело из реки вызволили спасатели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Личность женщины и обстоятельства гибели устанавливают сотрудники полиции. А спасатели, в свою очередь, просят орловцев быть осторожными в эти праздничные дни.