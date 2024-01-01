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13:45, 1 января 2024 года В Орловской области ударят морозы ниже 20 градусов В ближайшие дни январь полноценно вступит в свои права.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области ожидаются настоящие зимние морозы. Уже в ближайшие дни столбики термометров опустятся ниже минус 20 градусов.



Как сообщает Росгидрометцентр, в Орле в ближайшие сутки, 2 января, ожидается до -9 и снегопад. А с 3 числа и до конца недели ожидается температура -19..-23 градуса, в город заглянет солнце. Атмосферное давление в рамках нормы, скорость ветра 3-4 метра в секунду. Без осадков.











Ольга СУПОНЕВА



