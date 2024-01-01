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14:00, 1 января 2024 года В Орле отремонтируют 24 двора в 2024 году Обойдется благоустройство почти в 90 миллионов рублей.



Фото: архив "Вестей"

В 2024 году в Орле продолжится благоустройства дворов и общественных пространств. Планируется отремонтировать 24 дворовые территории в разных районах города.



Как сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла", обойдется ремонт в 89 миллионов рублей. Еще более 81 миллиона пойдет на благоустройство общественных территорий. Крупный ремонт в наступившем году, также, развернется в Артельном переулке: здесь предстоит привести в порядок дорогу, что обойдется в 183,3 миллиона рублей.





Ольга СУПОНЕВА



