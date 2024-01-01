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12:17, 1 января 2024 года

Концерты и народные гуляния пройдут на площади Ленина в Орле на каникулах

Уже 2 января орловцев и гостей города ждет "Путешествие в Новый год".

Фото: архив "Вестей"

На площади Ленина в Орле в течение праздничных новогодних каникул будут проходить концерты, интермедии для детей и гуляния. Публикуем афишу.

2 января в 18.00 начнется концерт "Путешествие в Новый год". 3 января в 12.00 детей и взрослых ждет театрализованное представление "Волшебных вам сказок", а в 18.00 начнется новогодняя интермедия. С 4 по 6 января в 12.00 юных орловцев ждут "Веселые старты". 4 числа в 18.00 состоится праздничная программа. 

5 января в 18.00 стартует программа "Музыкальный карнавал", а 6 января в 17.00 орловцев ждут народные гуляния "Рождественский вертеп". На само Рождество, 7 января, подготовлена музыкально-развлекательная программа, начало в 18.00 

Афиша предоставлена администрацией Орла.

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Ольга СУПОНЕВА
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