Каток на главной площади Орла ждет гостей

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13:00, 1 января 2024 года
Каток на главной площади Орла ждет гостейПубликуем расписание массовых катаний.
Фото: архив "Вестей"
Каток под открытым небом в центре Орла ждет любителей активного отдыха. Ледовая площадка работает с утра и до вечера, публикуем расписание массовых катаний.
Сеансы проходят в следующее время: 10:00 – 11:00; 11:30 – 12:30; 13:00 – 14:00; 14:30 – 15:30; 16:00 – 17:00; 17:30 – 18:30; 19:00 – 20:00; 20:30 – 21:30.
Вход на каток свободный. Можно прийти со своим инвентарем, а можно взять коньки на прокат в пункте аренды.
Ольга СУПОНЕВА
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