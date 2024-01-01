В орловской полиции выбрали победителей конкурса авторской елочной игрушки
Детей наградят дипломами и подарками от УМВД.
В орловском УМВД выбрали победителей конкурса авторской игрушки. Детей, создавших самые необычные елочные украшения, наградят подарками и дипломами от полиции.
Как рассказали в пресс-службе регионального ведомства, участие в конкурсе приняло больше ста человек. Больше всего игрушек изготовили воспитанники Кромском школы-интерната. Орловского лицея-интерната и Троснянской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Жюри отобрало лучшие поделки. Впереди - награждение.