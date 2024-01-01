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11:00, 1 января 2024 года

Тематическая неделя "Православная Орловщина" пройдет на выставке "Россия"

С 9 по 14 января в павильоне Орловской области можно посетить мастер-классы.

Фото: архив "Вестей"

На выставке "Россия" пройдет тематическая неделя "Православная Орловщина". В ее рамках гостей орловского павильона ждет несколько мастер-классов.

В их числе - мастер-класс по реставрации иконы от художника Аркадия Полевого, а также мастер-классы по изготовлению ладана, изготовлению витража, мастер-класс по созданию новогодней композиции. Мастер-классы пройдут в период с 9 по 14 января. 

Экспозиция Орловской области представлена в павильоне №75 на ВДНХ. День Орловской области пройдет 11 января. 







Ольга СУПОНЕВА
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