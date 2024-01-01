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9:28, 1 января 2024 года Андрей Клычков поделился новым семейным фото Губернатор Орловской области милым снимком проиллюстрировал новогоднее поздравление.



Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Орловцы встретили новый, 2024-й, год. В соцсетях жители региона адресовали поздравления с праздником знакомым и близким, не остался в стороне и губернатор Андрей Клычков. Под своим новогодним пожеланием он поделился новым семейным снимком.



Фото Андрей Клычков разместил на своих официальных страничках Вконтакте и в телеграме. На снимке глава региона дома с супругой Валерией и детьми - сыновьями Севой и Колей, и дочкой Любой.



- С каждым годом этот праздник наполняется более глубоким смыслом. Как никогда раньше, наши встречи с родными и близкими стали особенно теплыми и душевными, а поздравления от знакомых и друзей – трогательнее. Мы научились по-настоящему ценить мирную жизнь, важность поддержки и заботы. Увидели подлинный героизм и мужество. Поняли, что нет выше силы, чем любовь, милосердие и вера. Мы сплотились перед лицом трудностей и осознали, что остаемся – непокоренным народом, который своих – не бросает! - написал глава Орловщины.





Ольга СУПОНЕВА



