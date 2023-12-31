Владимир Путин поздравил губернатора Клычкова с Новым годом
Президент, также, адресовал поздравление с Рождеством.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин направил поздравление губернатору Орловской области Андрею Клычкову с Новым годом и Рождеством. Текст опубликовал официальный сайт регионального правительства.
- Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях.
Пусть все задуманное обязательно осуществится, а рядом с вами будут близкие и любимые люди, верные товарищи и друзья, - написал президент.