Главная » Новости



11:51, 31 декабря 2023 года Владимир Путин поздравил губернатора Клычкова с Новым годом Президент, также, адресовал поздравление с Рождеством.



Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление губернатору Орловской области Андрею Клычкову с Новым годом и Рождеством. Текст опубликовал официальный сайт регионального правительства.



- Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях.

Пусть все задуманное обязательно осуществится, а рядом с вами будут близкие и любимые люди, верные товарищи и друзья, - написал президент.













Ольга СУПОНЕВА



