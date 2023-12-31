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11:07, 31 декабря 2023 года Под Орлом инспекторы ДПС помогли вытащить автомобиль из сугроба Мужчина съехал на своей "Калине" в кювет и сам выбраться никак не мог.





В Орловской области инспекторы ДПС пришли на помощь угодившему в сложную ситуацию водителю. Мужчина на легковушке "Лада Калина" слетел с дороги в кювет, машина уткнулась капотом в сугроб. Самостоятельно выбраться не получалось.



Мимо проезжал экипаж сотрудников ГИБДД из Троснянского отдела полиции. Инспекторы увидели, что человеку нужна помощь и не оставили его наедине с проблемой.



- Сотрудники полиции помогли водителю освободить автомобиль от снега, достали свой трос и с его помощью вытянули автомашину на проезжую часть. Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжил движение, - рассказали о финале истории в пресс-службе УМВД России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



