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10:00, 31 декабря 2023 года Последняя в 2023 году посылка доставлена из Орловской области на фронт Необходимые вещи передали танкистам.





Из Орловской области на фронт доставлена последняя в 2023 году посылка с гуманитарной помощью. Груз передан орловским танкистам.



Как рассказал губернатор Андрей Клычков, военнослужащим передали дизельный генератор, ноутбук, запчасти, строительные материалы.



- Передали искусственную елку и наборы шаров. Для этого и нужен крепкий тыл, чтобы, в том числе, помогать ребятам невоенными потребностями, - отметил глава области.



Также танкистов снабдили продуктами, водой, сладостями. Андрей Клычков поблагодарил всех, кто принимает участие в сборе помощи для военнослужащих, участвующих в СВО. По словам губернатора, возобновить доставку посылок необходимо уже с 3 января.





Ольга СУПОНЕВА



