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8:51, 31 декабря 2023 года В Орле полицейский Дед Мороз поздравил детей, попавших в трудную ситуацию Новогодняя акция МВД продолжается.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле и области проходит традиционная новогодняя акция МВД "Полицейский Дед Мороз". Сотрудники органов внутренних дел вместе с главным сказочным персонажем навещают юных орловцев. В этот раз гости пришли к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.



Деду Морозу маленькие орловцы рассказывали стишки, а взамен получали сладкие подарки, подготовленными членами Общественного совета при городском и областном УМВД.



- Полицейский Дед Мороз напомнил ребятам о правилах безопасного поведения на улице и дома. Дети, в свою очередь, пообещали слушаться родителей и хорошо себя вести в Новом году, - отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области.











Ольга СУПОНЕВА



