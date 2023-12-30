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18:00, 30 декабря 2023 года Сенатор Вадим Соколов исполнил желания юных орловцев Сенатор принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний».



Фото: Телеграмм канал Вадима Соколова

Сенатор Вадим Соколов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Исполнил желания юных орловцев. Воспользовался случаем наряду с ёлкой в Совете Федерации и снял шар с детскими новогодними пожеланиями с главной ёлки Орловской области.



"Эта замечательная акция познакомила меня с прекрасными, талантливыми ребятами. Богданом, который с большим энтузиазмом принялся за создание художественных шедевров на доске для рисования. Братьями Арманом и Артаком. Старший, Арман, увлечён музыкой и мечтал о синтезаторе. Его младший братик Артак мечтает стать профессиональным футболистом. Для мотивации на предназначенном ему мяче оставили свои автографы футболисты ФК «Орел» и пожелали юному спортсмену больших успехов. Уверен, что такое напутствие его очень поддержит!" - сообщил Вадим Соколов в своем телеграм канале.





Александра Бахтина



