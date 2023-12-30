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17:30, 30 декабря 2023 года

Точки сбора подписей в поддержку Владимира Путина будут работать 31 декабря и 1-2 января в Орле

Публикуем график работы и адреса.


В Орловской области активно собирают подписи в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. Точки сбора продолжат свою работу 31 декабря и 1-2 января по следующим адресам:

Торговый центр "Водолей" будет принимать подписи 31 декабря с 11:00 до 14:00.
Торговый центр "ЦУМ" принимает 1 января с 13:00 до 16:00 и 2 января с 13:00 до 16:00.
А в Ливнах в торговом центре "Ярмак" подпись можно оставить 31 декабря с 11:00 до 14:00, 1 января с 14:00 до 17:00, 2 января с 14:00 до 17:00. 




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