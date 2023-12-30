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15:00, 30 декабря 2023 года В праздники улицы Орла патрулируют народные дружинники Дружинники будут помогать полиции обеспечивать порядок.



Фото: "Бригада Катукова" Орловская народная дружина

Орловские улицы в праздничные дни будут патрулированию народные дружинники из «Бригады Катукова». Об этом рассказали в их официальном сообществе. Вместе с полицией, дружинники обеспечивают порядок и патрулируют улицы во время массовых гуляний. Так же подчеркнули, что орловцы провожают глазами патруль, так как понимают, что их безопасностью занимаются не только сотрудники полиции, но и обычные неравнодушные граждане Орла.





Александра Бахтина



