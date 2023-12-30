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11:00, 30 декабря 2023 года Киевские беспилотники пытались атаковать Орловскую область В ночь на 30 декабря БПЛА пытались атаковать Орловскую, Брянскую, Курскую и Московскую область.





В течение прошедшей ночи с 29 на 30 декабря была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, сообщили в Минобороны. Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей.





Александра Бахтина



