Главная » Новости



13:00, 31 декабря 2023 года Андрей Клычков поздравил орловцев с наступающим Новым годом и Рождеством Глава региона обратился к жителям в видеообращении.







Уважаемые орловчане. От все души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Уходит в историю напряженный и наполненный событиями 2023 год. Для нашей страны, для Орловской области это был год новых достижений, год стойкости и патриотизма, год нашей памяти, воплощения крупных начинаний. В августе с огромной любовью и благодарностью орловчане вспоминали героев Орловско-Курской дуги. Память об их подвиге священна, она в сердце каждого из нас. Эстафету мужества и отваги приняли новые поколения – участники специальной военной операции. Там, на ее рубежах, решается завтрашний день России. Так же, как 80 лет, он решался в судьбоносной битве с врагом на орловских полях.



В этот день особые слова поддержки я хочу адресовать женам, матерям, детям, всем родным наших орловских воинов. Спасибо за ваше терпение, мудрость, подвиг любви и ожидание, веру и надежду. Ваши мужья, дети, отцы – настоящие герои. На таких ребятах и страна вся держится. И наша задача - сделать все, чтобы оказывать им необходимую помощь, крепить единство фронта и тыла, приближать долгожданный день Победы. С начала СВО Орловщина отправила для армии свыше трех тысяч тонн грузов - все самое необходимое, в том числе более тысячи тонн питьевой воды. Вот и в эти дни мы вновь побывали в расположении воинских частей, передали землякам специально подготовленные подарки - весточки из дома.



Дорогие друзья! Искренне признателен нашим волонтерам, бизнесу, муниципальным образованиям, партийным общественным структурам, религиозным организациям, учреждениям и ведомствам, простым гражданам, ветеранам и молодежи - всем, кто вносит вклад в благородное дело - оказания помощи фронту. Участие каждого из вас стало ярким примером нашей сплоченности и патриотизма, общей устремленности в будущее. В этом году состоялись выборы губернатора Орловской области. Широкое народное одобрение получили результаты пройденного нами пути и планы развития региона. Впереди проекты новой орловской пятилетки. И главная цель и задача - инвестиции в человека, обеспечение высоких стандартов качества и уровня жизни людей. Наши единство и вера, стойкость и трудолюбие позволили достичь роста по всем экономическим показателям. Мы гордимся рекордными урожаями, новыми промышленными проектами, инновациями в социальной сфере. Орловская область вместе со всей Россией уверенно идет вперед к новым свершениям и победам.



Дорогие друзья. Наступают волнительные минуты, мы прощаемся со старым годом. Рядом с нами самые близкие люди. Такие дни созданы, чтобы проводить их в семейном кругу, дарить окружающим тепло своих сердец. Это особое незабываемое время для юного поколения. Так пусть же у наших детей будет мирное, достойное будущее. Мы все для этого сделаем. Пусть наступающий год укрепит наши силы, станет временем свершений, откроет новые страницы в жизни каждого из нас в истории Орловщины и всей страны. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Успехов и процветания героической Орловской области и Великой России. С новым 2024 годом! Победа будет за нами!





Вести-Орёл



