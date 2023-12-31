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12:00, 31 декабря 2023 года

Сенатор Вадим Соколов поздравил орловцев с наступающим Новым годом

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.



– Уважаемые земляки, жители нашей замечательной Орловской области. Искренне поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Год уходящий стал годом серьезных испытаний для нашего с вами отечества - Великой России. На полях специальной военной операции наши бойцы отстаивают государственный суверенитет, независимость, наши традиционные духовно-нравственные ценности.

Я хотел бы особенно поблагодарить наши земляков-участников СВО, членов семей воинов-защитников Отечества за их ратный подвиг. Наступающий 2024 год станет годом серьезного общественно-политического события для всей нашей страны – выборов президента Российской Федерации. Убежден, что Орловщина решительно поддержит курс, проводимый президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным на укрепление государственного суверенитета, независимости, свободы нашего Отечества.

Хочу пожелать всем жителям Орловщины крепкого здоровья, человеческого счастья и благополучия.


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