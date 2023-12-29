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21:59, 29 декабря 2023 года

Орловцы могут начать год с просмотра новых российских семейных комедий

С 1 января в кинотеатры выйдут ленты "Холоп 2" и "Бременские музыканты".

Фото из архива

Орловцы могут начать год с просмотра новых российских семейных комедий. С 1 января в кинотеатры выйдут ленты "Холоп 2" (12+) и "Бременские музыканты" (6+), снятые при поддержке телеканала "Россия".

"Холоп 2" расскажет историю бывшего мажора Гриши. Молодой человек побывал холопом и после путешествия в "прошлое" чутко реагирует на любую несправедливость, и пройти мимо того, что делает наглая и избалованная Катя, не смог. Вскоре сама мажорка обнаружила себя в другом времени.

В "Бременских музыкантах" легендарной группе бродячих артистов во главе с новым лидером предстоит вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. Они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с принцессой грозит опасным приключением.


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