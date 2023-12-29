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19:00, 29 декабря 2023 года

Орловская больница пополнилась новым оборудованием

В кабинет эндоскопии Верховской ЦРБ установили видеогастроскоп.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловские медучреждения получают новое медоборудование. На днях в Верховскую центральную районную больницу поступил видеогастроскоп стоимостью 2,7 миллиона рублей. Его приобрели за счет средств областного бюджета, сообщает портал Орловской области.

В департаменте здравоохранения Орловской области отметили, что новое оборудование позволяет более точно диагностировать целый спектр различных заболеваний желудка, пищевода и 12-перстной кишки. В отличие от обычного гастроскопа (или фиброгастроскопа), в котором изображение передается по оптической системе линз на окуляр, видеогастроскоп оборудован видеокамерой. Она передает изображение в высоком разрешении на экран монитора.

В кабинете эндоскопии Верховской ЦРБ ежегодно проводят до 200 исследований. Их назначают лечащие врачи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. ФГДС проводят и на втором этапе диспансеризации для уточнения диагноза или исключения онкопатологии.


Сергей Мерцалов
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