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15:23, 29 декабря 2023 года В России начал работу предвыборный сайт Владимира Путина Портал запустили 29 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

Начал работу сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. На нем представлены дневник кампании и биография действующего главы государства, а также информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса регштабов.



Также можно ознакомиться с видеоматериалами об основных моментах кампании.



На сайте также есть раздел о важных достижениях России в последние годы. Сайт создан командой российских специалистов.





Артем Ежаков



