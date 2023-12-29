В Орле госнаграды и почетные звания получили больше 40 человек
Торжественная церемония прошла 29 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
44 орловца получили государственные награды и почетные звания. Торжественная церемония прошла 29 декабря.
В списке награжденных – представители самых разных профессий: аграрии, медработники, социальные работники, преподаватели, спортсмены, артисты, журналисты.
В частности, знак отличия за заслуги перед Орловской областью получил космонавт Александр Мисуркин, а актер театра "Свободное пространство" Олег Семичев встретит Новый год Заслуженным артистом Российской Федерации.
Награждение состоялось в правительстве области. За службу Родине, преданность Орловщине и многолетний труд награжденных поблагодарил губернатор Андрей Клычков.