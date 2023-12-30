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12:00, 30 декабря 2023 года Гол и передача орловского хоккеиста помогли СКА победить в армейском дерби Приятным бонусом для Александра Никишина стал "сухой" матч.



Фото: архив "Вести-Орел"

Шайба и голевая передача хоккеиста Александра Никишина помогли санкт-петербургскому СКА обыграть на выезде московский ЦСКА со счетом 0:2. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для питерцев это четвертая победа в армейском дерби в сезоне.



В первом голе орловец ассистировал Ивану Зинченко, а в третьем периоде поставил точку в матче. По итогам голосования болельщиков питерцев Никишин стал одним из лучших игроков поединка.



Александр Никишин является лучшим бомбардиром СКА в текущем сезоне. На его счету 11 голов и 23 результативные передачи в 44 играх.





Артем Ежаков



