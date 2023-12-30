Гол и передача орловского хоккеиста помогли СКА победить в армейском дерби
Приятным бонусом для Александра Никишина стал "сухой" матч.
Фото: архив "Вести-Орел"
Шайба и голевая передача хоккеиста Александра Никишина помогли санкт-петербургскому СКА обыграть на выезде московский ЦСКА со счетом 0:2. Игра прошла в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для питерцев это четвертая победа в армейском дерби в сезоне.
В первом голе орловец ассистировал Ивану Зинченко, а в третьем периоде поставил точку в матче. По итогам голосования болельщиков питерцев Никишин стал одним из лучших игроков поединка.
Александр Никишин является лучшим бомбардиром СКА в текущем сезоне. На его счету 11 голов и 23 результативные передачи в 44 играх.