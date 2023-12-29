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14:00, 29 декабря 2023 года Федералы выделили Орловской области деньги на ремонт трассы М-2 "Крым" Средства придут до конца года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Орловской области денег из резервного фонда на капремонт участков трассы М-2 "Крым", сообщает пресс-служба Кабмина.



Также профинансируют работы на трассах Р-217 "Кавказ" в Дагестане, А-215 в Республике Карелия, Р-23 в Ленинградской области, А-114 в Вологодской области и других участках. Общий объем выделенных средств – 10 миллиардов рублей. В каких объемах деньги распределили между регионами, не сообщается.



Средства позволят Росавтодору в опережающем порядке в 2024-м году отремонтировать и ввести в эксплуатацию 19 участков различных магистралей общей протяженностью 25 километров.



Деньги на ремонт дорог выделили по поручению президента Владимира Путина.





Артем Ежаков



