Андрей Клычков вручил подарки участникам "Елки желаний"
Губернатор Орловской области исполнил мечты четырех детей.
Фото: соцсети Андрея Клычкова
29 декабря Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил подарки участникам "Елки желаний". Шестилетняя Софья получила зимнюю ватрушку, семилетняя Ульяна – маркеры для скетчинга и картину, десятилетняя Настя – термомозаику, девятилетний Саша – набор конструктора.
Глава региона вместе с детьми и их родителями вместе посидели за чаем и приятным разговором.
"Для меня большая честь ежегодно помогать таким детям, исполнять их заветные желания. Талантливые, активные и добрые, они каждый год становятся настоящим украшением и главным подарком для нас, взрослых", – сказал губернатор.