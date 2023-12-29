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13:00, 29 декабря 2023 года Андрей Клычков вручил подарки участникам "Елки желаний" Губернатор Орловской области исполнил мечты четырех детей.



Фото: соцсети Андрея Клычкова

29 декабря Губернатор Орловской области Андрей Клычков подарил подарки участникам "Елки желаний". Шестилетняя Софья получила зимнюю ватрушку, семилетняя Ульяна – маркеры для скетчинга и картину, десятилетняя Настя – термомозаику, девятилетний Саша – набор конструктора.



Глава региона вместе с детьми и их родителями вместе посидели за чаем и приятным разговором.

"Для меня большая честь ежегодно помогать таким детям, исполнять их заветные желания. Талантливые, активные и добрые, они каждый год становятся настоящим украшением и главным подарком для нас, взрослых", – сказал губернатор.





Артем Ежаков



