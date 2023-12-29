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12:30, 29 декабря 2023 года

Стал известен график работы орловских отделений Соцфонда в праздники

В этом году клиентские службы завершают прием 29 декабря.


Социальный фонд России по Орловской области опубликовал график работы отделений на новогодних праздниках. В этом году клиентские службы завершают прием 29 декабря, а к стандартному графику работы вернутся 9 января.

4 января территориальные офисы фонда проведут сокращенный рабочий день. С 9:00 до 15:00 будут открыты отделения в Ливенском, Мценском, Кромском, Свердловском, Верховском и Урицком районах, а также в Орле на Комсомольской, 108 и Степана Разина, 3.

Региональный колл-центр 8-800-200-12-14 первого января будет работать с 13:00 до 18:00, со второго по восьмое января — с 9:00 до 18:00 часов.
"Единый контакт-центр по социальным вопросам 8-800-1-00000-1 перед Новым годом перейдет на сокращенный график работы: 30 декабря – с 2 до 17 часов, 31 декабря – с 4 до 13 часов. С 3 января до конца праздников операторы будут вести прием обращений ежедневно с 2 до 17 часов", – сообщили в СФР.



Артем Ежаков
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