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17:30, 29 декабря 2023 года Орловцы поделились опытом работы с коллегами из Троицкого района ЛНР Речь идет о реализации услуг в сфере занятости.



Фото: департамент соцзащиты Орловской области

Сотрудники Департамента социальной защиты Орловской области поделились опытом по оказанию услуг в сфере занятости с коллегами из братской республики. Совещание состоялось по видеосвязи, сообщает региональный инфопортал.



Специалистам из ЛНР рассказали о практике подбора работников для предприятий Орловщины, а также раскрыли технологию проведения ярмарок вакансий. Кроме того, орловцы рассказали об особенностях обучения безработных граждан и предоставлении государственных услуг по профессиональной ориентации.



Отметим, что это не первая встреча по обмену опытом. В сентябре сотрудники регионального департамента соцзащиты посетили с рабочим визитом Троицкий район ЛНР. Там они проконсультировали местных специалистов по вопросам, связанным с реализацией нацпроекта "Демография".





Сергей Мерцалов



