Орловцы поделились опытом работы с коллегами из Троицкого района ЛНР
Речь идет о реализации услуг в сфере занятости.
Фото: департамент соцзащиты Орловской области
Сотрудники Департамента социальной защиты Орловской области поделились опытом по оказанию услуг в сфере занятости с коллегами из братской республики. Совещание состоялось по видеосвязи, сообщает региональный инфопортал.
Специалистам из ЛНР рассказали о практике подбора работников для предприятий Орловщины, а также раскрыли технологию проведения ярмарок вакансий. Кроме того, орловцы рассказали об особенностях обучения безработных граждан и предоставлении государственных услуг по профессиональной ориентации.
Отметим, что это не первая встреча по обмену опытом. В сентябре сотрудники регионального департамента соцзащиты посетили с рабочим визитом Троицкий район ЛНР. Там они проконсультировали местных специалистов по вопросам, связанным с реализацией нацпроекта "Демография".