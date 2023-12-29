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17:30, 29 декабря 2023 года

Орловцы поделились опытом работы с коллегами из Троицкого района ЛНР

Речь идет о реализации услуг в сфере занятости.

Фото: департамент соцзащиты Орловской области

Сотрудники Департамента социальной защиты Орловской области поделились опытом по оказанию услуг в сфере занятости с коллегами из братской республики. Совещание состоялось по видеосвязи, сообщает региональный инфопортал. 

Специалистам из ЛНР рассказали о практике подбора работников для предприятий Орловщины, а также раскрыли технологию проведения ярмарок вакансий. Кроме того, орловцы рассказали об особенностях обучения безработных граждан и предоставлении государственных услуг по профессиональной ориентации.

Отметим, что это не первая встреча по обмену опытом. В сентябре сотрудники регионального департамента соцзащиты посетили с рабочим визитом Троицкий район ЛНР. Там они проконсультировали местных специалистов по вопросам, связанным с реализацией нацпроекта "Демография".


Сергей Мерцалов
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