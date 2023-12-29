"Бригада Катукова" патрулирует общественные места Орла
Дружинников привлекли к обеспечению правопорядка на новогодних праздниках.
Фото: Орловская народная дружина "Бригада Катукова" в "ВКонтакте"
Народная дружина "Бригада Катукова" задействована в обеспечении правопорядка в общественных местах Орла. "Катуковцы" патрулируют улицы совместно с полицией.
Обеспечение и поддержание порядка во время праздничных мероприятий является одной из важных функций бригады.
"Горожане с уважением провожают глазами патруль, понимая, что для обеспечения их безопасности работают не только правоохранительные органы, но и такие же, как они, неравнодушные граждане", – рассказали в дружине.