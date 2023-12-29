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15:00, 29 декабря 2023 года "Бригада Катукова" патрулирует общественные места Орла Дружинников привлекли к обеспечению правопорядка на новогодних праздниках.



Фото: Орловская народная дружина "Бригада Катукова" в "ВКонтакте"

Народная дружина "Бригада Катукова" задействована в обеспечении правопорядка в общественных местах Орла. "Катуковцы" патрулируют улицы совместно с полицией.



Обеспечение и поддержание порядка во время праздничных мероприятий является одной из важных функций бригады.

"Горожане с уважением провожают глазами патруль, понимая, что для обеспечения их безопасности работают не только правоохранительные органы, но и такие же, как они, неравнодушные граждане", – рассказали в дружине.





Артем Ежаков



