В Орловской области вручили орден Мужества отцу павшего бойца СВО
Воин больше года числился пропавшим без вести.
Фото: газета "Мценский край"
Участнику СВО из Мценска присвоили орден Мужества посмертно. Награду вручили его отцу в военном комиссариате района.
По словам военкома Валерия Зайцева, 21-летний боец из Мценска больше года числился пропавшим без вести. О его местонахождении не было известно с весны 2022 года. Тело военнослужащего обнаружили только в мае 2023 года. Личность погибшего подтвердили в ходе экспертизы.
Однако семья 21-летнего амчанина не верит в его гибель. Отец, который также принимает участие в спецоперации, не теряет надежды найти и вернуть сына живым домой, пишетгазета "Мценский край".