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12:00, 29 декабря 2023 года В Орловской области вручили орден Мужества отцу павшего бойца СВО Воин больше года числился пропавшим без вести.



Фото: газета "Мценский край"

Участнику СВО из Мценска присвоили орден Мужества посмертно. Награду вручили его отцу в военном комиссариате района.



По словам военкома Валерия Зайцева, 21-летний боец из Мценска больше года числился пропавшим без вести. О его местонахождении не было известно с весны 2022 года. Тело военнослужащего обнаружили только в мае 2023 года. Личность погибшего подтвердили в ходе экспертизы.



Однако семья 21-летнего амчанина не верит в его гибель. Отец, который также принимает участие в спецоперации, не теряет надежды найти и вернуть сына живым домой, пишет газета "Мценский край".





Сергей Мерцалов



