В Орле утвердили новые размеры платы за детский сад
Они начнут применяться с нового года.
Фото: архив "Вести-Орел"
Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление о внесении изменений в документ, устанавливающий размеры платы за детский сад.
Ежемесячная стоимость пребывания детей при пятидневной рабочей неделе составит 2500 рублей, в группе круглосуточного пребывания детей – 2810 рублей. В группе кратковременного пребывания детей цена составит 11,93 рубля за час.
Новые тарифы начнут применяться с 1 января 2024-го года.