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13:30, 29 декабря 2023 года Орловские спасатели приступили к работе в усиленном режиме Ежедневно на дежурство в регионе заступают более 200 сотрудников МЧС.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 29 декабря силы и средства Главного управления МЧС по Орловской области и его подразделения несут службу в усиленном режиме. Обеспечивать готовность к оперативному реагированию спасатели и пожарные будут до 9 января 2024 года.



- Перевод в усиленный режим несения осуществлен для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования Нового года и Рождества Христова, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.



Дежурство организовано на особо значимых объектах и в местах массового пребывания людей. В жилом секторе проводится адресная разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности. Особое внимание - социально незащищенным слоям населения, отметили в региональном ведомстве.





Сергей Мерцалов



