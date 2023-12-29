Орловские спасатели приступили к работе в усиленном режиме
Ежедневно на дежурство в регионе заступают более 200 сотрудников МЧС.
Фото: архив "Вести-Орел"
С 29 декабря силы и средства Главного управления МЧС по Орловской области и его подразделения несут службу в усиленном режиме. Обеспечивать готовность к оперативному реагированию спасатели и пожарные будут до 9 января 2024 года.
- Перевод в усиленный режим несения осуществлен для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в период празднования Нового года и Рождества Христова, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.
Дежурство организовано на особо значимых объектах и в местах массового пребывания людей. В жилом секторе проводится адресная разъяснительно-профилактическая работа по соблюдению правил пожарной безопасности. Особое внимание - социально незащищенным слоям населения, отметили в региональном ведомстве.