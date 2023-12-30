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9:00, 30 декабря 2023 года В Орле подписали постановление об увеличении цены проезда в общественном транспорте Он вступит в силу с 1 января 2024-го года.



Фото: архив "Вести-Орел"

Мэр Орла Юрий Парахин подписал постановление городской администрации "О регулируемых тарифах на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок". Согласно документу, как и сообщалось ранее, с 1 января 2024-го года за проезд в общественном транспорте нужно будет заплатить 25 рублей по карте или 28 рублей наличными.



Цена месячного проездного билета на один вид транспорта – трамвай или троллейбус – составит 750 рублей. На оба – 870 рублей. Для организаций – тысячу и 1120 рублей соответственно.



Льготный проездной в Орле с 2024-го года будет стоить 550 рублей.





Артем Ежаков



