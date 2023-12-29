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10:00, 29 декабря 2023 года В ДТП под Орлом пострадали два человека Авария произошла на Болховском шоссе в деревне Жилина.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

Вечером 28 декабря в деревне Жилина Орловского муниципального округа столкнулись два легковых автомобиля. 66-летний водитель, который управлял "Киа Спортейдж", выезжал со второстепенной дороги. Он не уступил проезжую часть и врезался в автомобиль "Джип Гранд Чероки", ехавший по Болховскому шоссе. От удара "Джип" въехал в металлический забор.



Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, телесные повреждения получила 37-летняя пассажирка "Джипа". Женщину на скорой доставили в областную больницу. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение. Также чуть позже за медицинской помощью обратился водитель автомобиля "Киа Спортейдж". После осмотра его также отправили домой.





Сергей Мерцалов



