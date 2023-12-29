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11:00, 29 декабря 2023 года Дорожные службы Орловской области перевели в режим повышенной готовности Поручение отдал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

На совещании с главами муниципальных образований 28 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил перевести все дорожные службы региона в режим повышенной готовности. Об этом сообщает областной информационный портал.



В Орле "Спецавтобаза" имеет в штате 111 единиц спецтехники и 109 уборщиков. Организовано круглосуточное дежурство трех бригад.



В Ливнах в общей сложности задействуют 26 машин и 42 уборщика.



Автопарк мценской дорожной службы состоит из 18 единиц техники. На ручную уборку смогут выйти порядка 18 человек.



Ранее губернатор обратил отдельное внимание на вывоз мусора. Андрей Клычков призвал коммунальщиков быть готовыми к росту объема отходов, включая елки.









Артем Ежаков



