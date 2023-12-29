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11:30, 29 декабря 2023 года Орловская область отправит под Авдеевку и Кременную четыре внедорожника Машины подготовили за несколько дней.



Фото: архив "Вести-Орел"

26 декабря в Орловской области объявили сбор средств на покупку пяти внедорожников для участников специальной военной операции. 28 декабря стало известно, что к отправке готовы уже четыре машины.



Как сообщает областной информационный портал, ООО "Газпром межрегионгаз Орел" передал "Ниву Шевроле". Вместе с ней бойцам передали бензопилы, шуруповерты, инструменты, топоры и перчатки. В регдепартаменте соцзащиты при поддержке подведомственных учреждений собрали средства и купили два УАЗа "Патриот". По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона общими усилиями прихожан приобретен УАЗ "Буханка".



Машины будут служить под Авдеевкой и Кременной.





Артем Ежаков



