Орловская область отправит под Авдеевку и Кременную четыре внедорожника
Машины подготовили за несколько дней.
Фото: архив "Вести-Орел"
26 декабря в Орловской области объявили сбор средств на покупку пяти внедорожников для участников специальной военной операции. 28 декабря стало известно, что к отправке готовы уже четыре машины.
Как сообщает областной информационный портал, ООО "Газпром межрегионгаз Орел" передал "Ниву Шевроле". Вместе с ней бойцам передали бензопилы, шуруповерты, инструменты, топоры и перчатки. В регдепартаменте соцзащиты при поддержке подведомственных учреждений собрали средства и купили два УАЗа "Патриот". По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона общими усилиями прихожан приобретен УАЗ "Буханка".