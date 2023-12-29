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9:30, 29 декабря 2023 года Пять долгостроев исключили из списка проблемных объектов в Орловской области В нем осталось последнее здание.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области из единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили еще пять многоквартирных домов. Об этом сообщает региональный информационный портал. Пострадавшим дольщикам начали поступать выплаты.



Речь идет о долгостроях в деревне Образцово Орловского муниципального округа по улице Северной, 15 и 19, а также улице Родниковой, 1 и 4. Больше не в списке проблемных и дом №9 по улице Жадова в Змиевке.



В ЕРПО в Орловской области остался последний дом.





Артем Ежаков



