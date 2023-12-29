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9:00, 29 декабря 2023 года Документы на ремонт аэропорта в Орле прошли госэкспертизу Реконструкцию планируют завершить в новом году.



Фото: архив "Вести-Орел"

26 декабря проектно-сметная документация на реконструкцию орловского аэропорта "Южный", разработанная НАО "Ирмаст-Холдинг", получила положительное решение государственной экспертизы. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Проект включает в себя строительство взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, перрона, ограждения, систем светосигнального оборудования, инженерной инфраструктуры и здания аэровокзала.



Реконструкцию планируют завершить в новом году. На ремонт предусмотрено федеральное финансирование в размере 1,4 миллиарда рублей – миллиард за 2022-й и 2023-й годы, а также 400 миллионов в 2024-м. По состоянию на конец ноября аэропорт был готов на 45%.



Характеристики аэропорта позволят ему принимать такие самолеты, как Sukhoi Superjet-100 в комплектации на 75 пассажиров. Воздушная гавань будет регионального значения.



В ходе открытого голосования большинство орловцев высказались за переименование аэровокзала в "Аэропорт имени И. С. Тургенева".





Артем Ежаков



