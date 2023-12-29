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20:15, 28 декабря 2023 года

Андрей Клычков подвел итоги реализации нацпроекта "Образование" в 2023 году

Ряд региональных проектов позволили модернизировать учебный процесс.

Фото: Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях подвел итоги реализации национального проекта "Образование", инициированного президентом Владимиром Путиным, на территории региона в 2023 года. Глава Орловщины отметил, что сфера образования очень важна и в регионе делается все, чтобы каждый ребенок мог раскрыть потенциал и способности, и найти достойное место в жизни.

Ряд региональных проектов, успешно реализуемых в его рамках на территории Орловской области, позволили значительно модернизировать учебный процесс, - подчеркнул Клычков.

Глава региона отметил, что в регионе функционируют 44 "Точки роста" с цифровыми лабораториями для занятий физикой, химией и биологией, создано более 1200 мест для реализации дополнительных программ, развивается программа "Земский учитель".

Отдельное внимание уделяется патриотическому воспитанию. С 1 сентября 2023 года в области к обязанностям приступили 146 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.


Сергей Силаев
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