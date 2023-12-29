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19:30, 28 декабря 2023 года

Мэр Орла подарил подарки детям в костюме Деда Мороза

Состоялся главный день благотворительной акции "Елка желаний".


Видео: пресс-служба администрации Орла

В Орле прошел главный день благотворительной акции "Елка желаний". Пятьдесят пар Дедов Морозов и Снегурочек вышли на улицу и начали раздавать подарки. Среди них был и глава города Орла Юрий Парахин.

– Очень благодарен всей армии Дедов Морозов, которая ежегодно растет. Они вместе с нами поздравляют и особенных детей, и детей участников специальной военной операции. Всего в этом году мы поздравим 2 200 детей, - отметил мэр.

В 2023 году более 500 спонсоров помогли подарить подарки детям семей участников СВО и малышам с ОВЗ, сообщили в пресс-службе мэрии.


Сергей Силаев
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