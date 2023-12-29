Главная » Новости



20:30, 28 декабря 2023 года Орловец отправится в колонию на шесть лет за смертельное избиение знакомого Житель Ливен будет отбывать наказание в учреждении строгого режима.



Фото: следственный комитет

Суд признал достаточными доказательства, собранные следственным комитетом для вынесения обвинительного приговора против 39-летнего жителя города Ливны. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Следствие и суд установили, что 3 июня 2023 года обвиняемый орловец выпивал спиртное с 44-летним знакомым. Между ними возник конфликт, в результате чего потерпевший получил несколько ударов по голове и черепно-мозговую травму. Позже 44-летний мужчина скончался в больнице.



– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



