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19:00, 28 декабря 2023 года Орловский росгвардеец награжден за спасение утопающей Медали удостоился прапорщик полиции Владимир Карлов.



Фото с сайта управления Росгвардии по Орловской области

Начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков вручил сотруднику Росгвардии Владимиру Карлову медаль "За спасение погибающих на водах".



Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в марте прапорщик полиции гулял с сыном по берегу Орлика, когда к нему подошел прохожий и рассказал о тонущей женщине. Росгвардеец подошел к полынье, вытащил пострадавшую на берег и оказал доврачебную помощь.





Артем Ежаков



