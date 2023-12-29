Орловский росгвардеец награжден за спасение утопающей
Медали удостоился прапорщик полиции Владимир Карлов.
Фото с сайта управления Росгвардии по Орловской области
Начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков вручил сотруднику Росгвардии Владимиру Карлову медаль "За спасение погибающих на водах".
Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в марте прапорщик полиции гулял с сыном по берегу Орлика, когда к нему подошел прохожий и рассказал о тонущей женщине. Росгвардеец подошел к полынье, вытащил пострадавшую на берег и оказал доврачебную помощь.