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21:00, 28 декабря 2023 года В Орловской области за год подняли останки почти 500 красноармейцев Из забвения вернули имена шести солдат.



Фото: архив "Вести-Орел"

2023-й год прошел под знаком 80-летия освобождения Орловщины от фашистских захватчиков. С весны и до поздней осени поисковики трудились на полях сражений. За кропотливую работу 70 человек удостоились почетных грамот и юбилейных медалей от главы региона.



В этом году поисковые отряды подняли останки 463 бойцов. Найдено 17 медальонов, удалось установить имена шести солдат. Установлены родственники двух бойцов. Всего в 2023-м провели четыре перезахоронения останков бойцов Красной армии, найденных в этом сезоне.



Также два сотрудника реготделения "Поискового движения России" участвовали в экспедиции в Монголию на реку Халхин-Гол, где в 1939-м году сражались наши земляки.





Антон Сорокин



