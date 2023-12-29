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21:00, 28 декабря 2023 года

В Орловской области за год подняли останки почти 500 красноармейцев

Из забвения вернули имена шести солдат.

Фото: архив "Вести-Орел"

2023-й год прошел под знаком 80-летия освобождения Орловщины от фашистских захватчиков. С весны и до поздней осени поисковики трудились на полях сражений. За кропотливую работу 70 человек удостоились почетных грамот и юбилейных медалей от главы региона.

В этом году поисковые отряды подняли останки 463 бойцов. Найдено 17 медальонов, удалось установить имена шести солдат. Установлены родственники двух бойцов. Всего в 2023-м провели четыре перезахоронения останков бойцов Красной армии, найденных в этом сезоне.

Также два сотрудника реготделения "Поискового движения России" участвовали в экспедиции в Монголию на реку Халхин-Гол, где в 1939-м году сражались наши земляки.


Антон Сорокин
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