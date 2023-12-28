Главная » Новости



16:30, 28 декабря 2023 года В Орле открылась общественная приемная кандидата на должность президента Владимира Путина Она будет работать до 17 марта 2024 года.



Фото: архив

Приемная располагается по адресу: Пролетарская гора, 11 и будет работать до 17 марта 2024 года. Обратиться к кандидату с предложениями, пожеланиями может любой желающий. Как рассказал руководитель приемной Алексей Семин, на основе поступивших в нее обращений решения будут приниматься и на региональном, и на федеральном уровнях.



– Все обращения будут переданы в Москву в центральный избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе. В том числе на основе наказов избирателей будет формироваться предвыборная программа нашего кандидата, - пояснил Семин.



Общественная приемная кандидата Владимира Путина работает ежедневно с 10.00 до 17.00. 31 декабря, а также 1, 2 и 7 января прием посетителей проводиться не будет. Телефон приемной: 8 (4862) 43-33-30.





Сергей Силаев



