пятница 29.12.2023 01:12:20 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:00, 28 декабря 2023 года

В Орловской области с праздниками поздравляют неизлечимо больных пациентов

К ним в гости приходят Дед Мороз со Снегурочкой.



В эти праздничные дни Дед Мороз со Снегурочкой приходят и к подопечным выездной службы паллиативной помощи. Семь лет неизлечимо больные люди получают медицинскую, психологическую и бытовую поддержку.

Первый звонок здесь раздался почти семь лет назад – именно тогда при региональном Фонде соцподдержки населения организовали выездную бригаду. За эти годы специалисты совершили больше десяти тысяч выездов, за помощью обратилась тысяча человек. Сейчас подопечных – 184 на 14 сотрудников службы.

Людям предоставляют инвалидные кресла, обеспечивают специальными кроватями, расходными материалами. В штате есть сиделки.

Выездная служба паллиативной помощи – организация некоммерческая, существует благодаря пожертвованиям, эффективному сотрудничеству с правительством региона и взаимодействию с медучереждениями. В этом году проект стал финалистом Всероссийской премии "Мы вместе".


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.