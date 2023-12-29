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18:00, 28 декабря 2023 года В Орловской области с праздниками поздравляют неизлечимо больных пациентов К ним в гости приходят Дед Мороз со Снегурочкой.







В эти праздничные дни Дед Мороз со Снегурочкой приходят и к подопечным выездной службы паллиативной помощи. Семь лет неизлечимо больные люди получают медицинскую, психологическую и бытовую поддержку.



Первый звонок здесь раздался почти семь лет назад – именно тогда при региональном Фонде соцподдержки населения организовали выездную бригаду. За эти годы специалисты совершили больше десяти тысяч выездов, за помощью обратилась тысяча человек. Сейчас подопечных – 184 на 14 сотрудников службы.



Людям предоставляют инвалидные кресла, обеспечивают специальными кроватями, расходными материалами. В штате есть сиделки.



Выездная служба паллиативной помощи – организация некоммерческая, существует благодаря пожертвованиям, эффективному сотрудничеству с правительством региона и взаимодействию с медучереждениями. В этом году проект стал финалистом Всероссийской премии "Мы вместе".





Мария Семак



