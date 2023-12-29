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17:30, 28 декабря 2023 года Орловский областной пункт отбора на службу по контракту будет работать в новогодние праздники Об условиях прохождения контрактной службы можно будет узнать лично или по телефону.



Фото: архив

Дежурная смена пункта отбора, расположенного в Орле на улице Октябрьской, 30 будет работать ежедневно с 8.00 до 22.00 во все дни новогодних праздников с 31 декабря по 8 января.



Информацию об условиях прохождения службы орловцы могут получить лично или по телефону 8 (4862) 54-03-86. Здесь можно сразу оставить заявление, сообщили в пресс-службе областного правительства.



– Мы работаем без выходных, готовы принимать людей все праздники. Служба по контракту всегда открыта для настоящих патриотов. Подскажем, поможем, обеспечим всем необходимым, - сказал начальник Орловского областного пункта отбора на военную службы по контракту.





Сергей Силаев



