Три тысячи "Коробок доброты" передал Орловский социальный кластер семьям участникам СВО
Работа в этом направлении продолжается.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловский социальный кластер поддерживает семьи бойцов-участников СВО. О "коробках доброты" рассказала в эфире ЦУР попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.
Уже передано 3000 подобных наборов продуктов, которые пригодятся на любой кухне. Также в беседе Валерия Клычкова отметила налаженную работу кураторов семей участников СВО.
Программа "коробок доброты" имеет заявительный характер. Они передаются через кураторов. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в социальный кластер, либо заполнить анкету на сайте, либо непосредственно через кураторов.