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8:00, 29 декабря 2023 года

Три тысячи "Коробок доброты" передал Орловский социальный кластер семьям участникам СВО

Работа в этом направлении продолжается.

Фото: архив "Вести-Орел"

Орловский социальный кластер поддерживает семьи бойцов-участников СВО. О "коробках доброты" рассказала в эфире ЦУР попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

Уже передано 3000 подобных наборов продуктов, которые пригодятся на любой кухне. Также в беседе Валерия Клычкова отметила налаженную работу кураторов семей участников СВО.

Программа "коробок доброты" имеет заявительный характер. Они передаются через кураторов. Чтобы подать заявку, необходимо обратиться в социальный кластер, либо заполнить анкету на сайте, либо непосредственно через кураторов.


Анастасия Дорохова
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