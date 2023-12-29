Сестре орловского бойца передали тепловизионный монокуляр

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20:00, 28 декабря 2023 года
Сестре орловского бойца передали тепловизионный монокулярСовременный прибор позволяет обнаружить цель на дистанциях от 10 до 2000 метров.
Фото: архив "Вести-Орел"
Тепловизионный монокуляр сестре орловского бойца, который сейчас находится в зоне СВО, передал заммэра Орла Алексей Степанов. Встреча состоялась в администрации города.
- Тепловизионный монокуляр - современный технологичный прибор, позволяющий обнаружить цель и идентифицировать ее на дистанциях от 10 до 2000 метров, - рассказали в пресс-службе орловской мэрии.
Орловец Юрий заключил контракт в начале сентября. После курса боевой подготовки он отправился на передовую. Сейчас наш земляк служит в зенитно-ракетном батальоне.
Сергей Мерцалов
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