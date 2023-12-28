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15:30, 28 декабря 2023 года Орловцам предложат выбрать место для инклюзивной спортплощадки Об этом рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле появится инклюзивная детская спортплощадка. Средства на нее получены благодаря благотворительному забегу "ПоБерегу". Об этом рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

"Сейчас мы ждем от изготовителей площадок коммерческие предложения, мониторим цены. Ищем подрядчика", – рассказала Клычкова. Строительство планируется начать в апреле.



Напомним, что на средства, собранные за первый благотворительный полумарафон, детская инклюзиваная площадка появилась в парке Победы.





Анастасия Дорохова



