четверг 28.12.2023 16:41:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

15:30, 28 декабря 2023 года

Орловцам предложат выбрать место для инклюзивной спортплощадки

Об этом рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле появится инклюзивная детская спортплощадка. Средства на нее получены благодаря благотворительному забегу "ПоБерегу". Об этом рассказала попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова.
"Сейчас мы ждем от изготовителей площадок коммерческие предложения, мониторим цены. Ищем подрядчика", – рассказала Клычкова.
Строительство планируется начать в апреле. 

Напомним, что на средства, собранные за первый благотворительный полумарафон, детская инклюзиваная площадка появилась в парке Победы.


Анастасия Дорохова
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.